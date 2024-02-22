Hem yaz hem kış aylarında su problemi yaşadıklarını dile getiren mahalleli, Van Su Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü’nün yaşanan soruna el atması çağrısında bulundu.

Mahalleli ile beraber defalarca kez, yaşanan sorunun çözümü için başvuruda bulunduklarını aktaran Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Muhtarı Zeki Aslan, “Gidilecek her türlü kuruma gittik. İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş gibi ilçelere içme suyu sağlayan kaynak, Bejingir su kaynağıdır.

Bejingir ana kaynaktan Van’a gelen suda aynı zamanda kaçırma da söz konusu. Çiçekli’de su borularında sızıntı var. Bir düzenleme yok, tedbirli bir su gelişi maalesef ki yok. Yaz aylarında su kaçağı var gerekçesiyle kesinti yapılıyor, kış aylarında ise farklı gerekçelerden dolayı yine su problemleri yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“SAHİP OLDUĞUMUZ KAYNAKLAR BAŞKA YERDE YOK”

İpekyolu, Tuşba, Edremit ve Gevaş ilçelerinin su ihtiyacının karşılandığı Bejingir su kaynağından sızıntıların olduğunu söyleyen Seyit Fehim Arvasi Mahalle Muhtarı Aslan, “Sağlıklı su kullandığımıza inanmıyorum. Norduz, Çatak ve Hoşap’ta ana su kaynakları doludur, bu kaynaklardan birini DSİ Van’a sağlamalı.” dedi.

Muhtar Aslan, “VASKİ kabarık faturalarla ilgilenmeyi bırakıp Van’ın su sorununu bir an önce çözmeli. Sahip olduğumuz kaynaklar Türkiye’nin başka bir yerinde yok. Ama maalesef değerlendirilmiyor.” şeklinde konuştu.

“SONUÇ ELDE EDEMEDİK”

Seyit Fehim Arvasi Mahalle sakini Metin Demirtürk de, su problemi yaşadıklarını ve bu sıkıntının biran önce çözülmesini talep ettiklerini söyledi.

Mahalle sakini Demirtürk, “VASKİ’ye ulaşmak adına ve çözüm odaklı geri dönüş noktasında elimizden geleni yaptık. Mahalleli olarak başta CİMER olmak üzere, Valilik ve Belediyeye şikayetlerimizi bildirdik ama henüz bir çözüm elde edemedik.

Yaz aylarında vatandaşın bahçesini sulamasından dolayı su seviyesinin düştüğü, kış aylarında ise mahallelinin suları donmasın diye gece muslukları açık bırakmasından kaynaklı debilerde su seviyesinin düştüğü ve sıkıntının bundan kaynaklandığı söyleniyor” diye konuştu.

Mahallede zemin üstü katlarda su problemi yaşandığını aktaran mahalle sakini Demirtürk, “Maalesef şu an mahallemizde zemin üstü katlarda su problemi yaşanıyor. Mahallemizde ikamet eden çoğu vatandaşımız bu konudan muztarip. Kesintilerden kaynaklı suları donanlar oldu, şu an mahallelinin bir kısmı hidrofor alıp suyunu temin etmeye çalıştı ama sular donduğu için birçok hidrofor motoru da patladı. Türkiye’nin en pahalı suyunu kullanan şehirlerden biriyiz ama aynı zamanda ciddi su problemi yaşıyoruz.” şeklinde konuşarak çözüm beklediklerini söyledi.

“ÇÖZÜM TALEP EDİYORUZ”

Mahalle sakini Metin Demirtürk, “Kış aylarında akşam saatlerinde özellikle de suların tamamen kesildiği anlarda ciddi mağduriyet yaşıyoruz. Suların aktığı saatlerde de zaten verimli değil ve insanlar ihtiyaçlarını gideremiyor. Sabah 8.00 ile 14.00 arası sularımız musluklardan kısık bir şekilde akıyor ve zemin üstü katlara neredeyse su ulaşmıyor.

Akşam saat sekizden sonra da sular sabah saatlerine kadar kesiliyor. Mahalleli istisnasız her yıl en az iki defa şikayette bulunuyor, ben de bu yıl toplam beş defa şikayette bulundum. Doğalgazlı evlerimizde maalesef su kesintisi ve suların donmasından kaynaklı olarak soba yakmaya başladık ısınmak için, kaloriferler yanmıyor. Bu mağduriyetimizin çözülmesini istiyoruz” diye konuşarak sözlerini sonlandırdı.