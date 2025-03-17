Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre 2024 yılında bankalarda tutulan altın oranı, 2023 yılına göre arttı. 2023 yılında bankalardaki altın miktarı 453 ton iken, 2024’te 486 tona çıktı. Bir yıllık bazda Türkiye’deki bankalarda bulunan altın miktarı 33 ton artış gösterdi.

BDDK tarafından açıklanan mevduat raporuna göre 2024’te altın mevduatının en yüksek olduğu il 452 milyar 573 milyon 612 bin TL ile İstanbul olur iken, aynı yıl içerisinde altın mevduatının en düşük olduğu il ise 562 milyon 496 bin TL ile Ardahan oldu.

2024 yılında Van’daki bankalarda bulunan toplam altın mevduatı 4 milyar 564 milyon 963 bin TL olarak gerçekleşti.

2024 yılı verilerine göre Van, altın mevduatının en yüksek olduğu iller sıralamasında 48. sırada yer aldı. Van, açıklanan verilerde altın mevduatında diğer büyük kentlere göre her ne kadar alt sıralarda yer almış olsa da 2023’e göre altın mevduatını arttırdı.

Van’da 2023 yılında bankalarda bulunan altın mevduatı 2 milyar 934 milyon 274 TL olarak açıklanmıştı.