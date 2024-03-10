10 gün boyunca Türkiye’nin 81 ilinden 70 firmanın yer aldığı 9’uncu Geleneksel Van Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya Fuarı’nda 300’ün üzerinde marka görücüye çıktı.

Türkiye’nin 7 bölgesi, 81 ilinden katılım sağlayan 70 firma, 300’ün üzerinde marka ile 10 gün boyunca Vanlılara hitap etmeye çalıştı.

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Geleneksel Van Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya Fuarında aynı zamanda el işçiliği çeşitli ürünler de pazarlandı.

Hem Van’ın hem de Türkiye’nin dört bir yanından getirilen gıda ürünlerinin yer aldığı fuar ilgi görürken, Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler de, ramazan öncesi vatandaşlara böyle bir etkinlik ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Söz konusu fuar, bugün kapılarını kapatacak.