Erzincan'da düzenlenen Okul Sporları Taekwondo Gençler Grup Müsabakaları, Van'ın genç taekwondocularının başarılı performanslarına sahne oldu. 29 ilden 336 sporcunun katıldığı müsabakalarda, Van'ı temsil eden genç sporcular büyük bir başarı elde etti.

Muhammed Taha Borak, Erşan Öcal, Berat Gündüz, Raci Şahin, Ammarcan Yasir Eker ve Yusuf Görünüş, önemli dereceler elde etti.

45 kg'da Muhammed Taha Borak, 51 kg'da Erşan Öcal ve 59 kg'da Berat Gündüz, ikincilik madalyasının sahibi olurken, 49 kg'da Raci Şahin ise üçüncülük elde etti.

Müsabakaların ikinci gününde ise, 40 kg'da Ammarcan Yasir Eker birincilik madalyası ve 48 kg'da Yusuf Görünüş üçüncülük madalyası almayı başardı.

Genç yetenekler, kazandıkları madalyalarla Van'ı en iyi şekilde temsil etti.

Kazandıkları başarılarından dolayı sporcu ve antrenörleri tebrik eden, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Bakanlığımız Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ülkemiz genelinde farklı bölgelerde yapılan bu organizasyonlar ülkemiz sporunun alt yapısına ciddi katlı sağlamaktadır. İlimizde tarkwondo branşımızda başarı çıtamız her geçen gün artış göstermekte, bu kazandığımız başarılarımızın temelinde disiplinli ve özverili çalışmalar vardır. Erzincan’da yapılan Okul Sporları Gençler Grup Müsabakalarında sporcularımız ilimize farklı kategorilerde 1 Birincilik, 3 ikincilik ve 1 Üçüncülük madalyası ile dönmeyi başardılar. Kazandıkları başarılarından dolayı tüm sporcu kardeşlerimi ve antrenörlerimizi yürekten kutluyor, kendilerine bundan sonraki katılacakları bölge şampiyonasında başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.