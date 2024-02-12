İlçeye 15 kilometre mesafedeki Aşağı Kozluca İlkokulu öğrencileri, Gezeravcı'nın uzay yolculuğunun ardından okulun bahçesine kardan "uzay roketi" maketi yapmak istedi.

Öğretmenlerinin de desteğiyle kardan "uzay roketi" yaparak, Türk bayraklarıyla süsleyen öğrenciler, Gezeravcı'yı okullarında görmek istediklerini belirtti.

Okul Müdürü Tarkan Elbir, öğrencilerinin uzayı ve bu konuda yürütülen bilimsel çalışmaları merak ettiğini söyledi.

Öğrencilerin kardan "uzay roketi" fikrini desteklediklerini belirten Elbir, "Türkiye'nin uzay yolculuğunda Alper Gezeravcı ile attığı adım çok değerli. Uzayda yapılan bilimsel deneyler sonrası bizim de hayallerimiz oldu. Öğrencilerimizle hayallerini konuştuk. Bu esnada kardan 'uzay roketi' yapma fikrini ortaya attılar. Öğrencilerimizle güzel bir etkinlik yaptık. Umarım çocuklarımız geleceğin astronotları, pilotları, bilim adamları olacaklar. Türkiye adına daha büyük başarılara imza atacaklar." diye konuştu.

Öğrencilerden Tauna Havim Baran ise uzayı merak ettiklerini dile getirerek, "Alper Gezeravcı'ya bu soruları sormayı, onunla tanışmayı çok isteriz. Uzaya giden ilk Türk olarak bizi gururlandırdı. Onu okulumuza davet ediyoruz." dedi.