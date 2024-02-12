HÜDA PAR Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Av. Mehmet Mehdi Oğuz, “Projelerimiz, kentin yaşadığı sorunlara çözüm olacak vizyon projelerdir. Yıllardır hizmetten yoksun kalan Van, hak ettiği belediyeciliğe HÜDA PAR ile kavuşacaktır” dedi.

“DEĞİŞİM VAKTİ GELDİ, HİZMETLERİN TAMAMI BİZİMLE OLUR”

Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Mehdi Oğuz, yaptığı açıklamada; “Sorunlar belli çözümler belli. Yıllardır hizmetten yoksun olan halkımız HÜDA PAR'ın belediyecilik anlayışına ihtiyacı vardır. İlimizin İki sınır kapısı var ve ciddi bir ticaret potansiyeline sahip olmasına rağmen işsizlik oranı iller sıralamasında ilk 3'te yer almaktadır.

Bunun yanı sıra biz Vanlıların değimiyle Van denizimiz şifalı suyuyla turizme katkı sağlayacak ve şehrimizi turizmin merkezlerinden biri haline getirecek bir potansiyele sahip. Ama maalesef kurumaya terkedilmiş durumda. Tarım ve hayvancılık noktasında da verimli topraklara sahip olan ilimizde, halkımız kırmızı ete hasret kalmış, ihtiyaç olan tarımsal ürünlerinin çoğunu komşu illerden tedarik etmektedir.

Bu saydıklarımız sadece sorunlardan birkaç tanesi. Halkımızı tüm bu hizmetlerden mahrum bırakan anlayışın değişme vaktinin geldiğini ve halkımızın özlem duyduğu hizmetlerin tamamı bizimle olur diyor halka efendi değil hizmetkâr olacağımızı ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

PROJE BAŞLIKLARI

Av. Oğuz, projelerini de; yeni otogar, yeni stadyum, sebze hali, aile sağlık merkezi, kapalı semt pazarları, halk ekmek üretim tesisi, katlı otopark, Beşyol’a Taksim meydanı, köprülü kavşaklar, imar sorunu, 18. madde, kentsel dönüşüm, yeşil alan, çevre yolu, park, raylı sistem, büyük halk otobüsleri, yeni yollar başlıklarıyla sıraladı.