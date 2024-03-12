Kumlu ilçesinde TOKİ yönetiminde yürütülen deprem sonrası konut projesinde elde ettiği başarılarla öne çıkan Bingöllü, 26 blok ve 306 konuttan oluşan büyük ölçekli projeyi başarıyla tamamlamak üzere olduğunu söyledi.

Genç girişimcinin liderliğindeki ekiplerin, yaptığı çalışmalarla sektöre yeni bir soluk getirdiği belirtilirken, açıklama yapan girişimci Yunus Bingöllü; “Bizimkisi; Van kamuoyunu ve iş dünyasını etkileyen bir başarı hikayesi. Bu başarı hikayesi Fugaline markalarını daha da güçlendiriyor.

Sadece ortaya koyduğumuz başarıyla değil, aynı zamanda bölgesel kalkınmaya olan katkımızla da takdirle karşılanıyoruz” dedi.