Traktör fiyatları, çiftçilik yapanların merak edip sıklıkla araştırdığı bir konu. Çünkü traktör fiyatları vergi yükü nedeniyle artıyor. Çiftçilerin tercihlerinden biri olan Tümosan traktör fiyatları da bu zamlardan etkilendi.

2024 yılı traktör fiyatlarında güncellemeye gidildi. Güncel listelerde hangi markalar kaç para oldu? Yeni bir traktör almak isteyen çiftçilerimiz için bu soruları yanıtladık ve Tümosan traktör fiyatlarını araştırdık.

Tümosan Traktör Fiyat Listesi Yayınlandı!

Tümosan traktör fiyatları 2024 yılında fiyat listesinin güncellenmesinin ardından araştırılıyor. Tümosan traktör fiyatları enflasyona göre değişiyor, birçok ürüne zam geldiği gibi traktör fiyatlarına da zam geldi!

Tümosan, yüksek teknolojili traktör modelleriyle çiftçilerin takibinde olan bir marka. Yeni zamlarla birlikte Tümosan fiyat listesi merak konusu oldu. Sizler için Tümosan traktör fiyatları ne kadar oldu sorusunu cevaplandırdık!

Fiyatlara dair detaylar yazımızın devamında.

Tümosan Traktör Fiyatları – Güncel Haliyle

Tümosan traktör fiyat listesi, diğer markalarda olduğu gibi her ay güncelleniyor. 2024 yılındaki fiyat listesine göre traktör modellerinden bazılarına zam geldi. İşte listeye dair detaylar.

Tümosan traktör fiyatları en çok tercih edilen modele göre aşağıdaki gibidir:

Model Traktör Fiyat 8075 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima Kompresör 420/85R30 1.387.386 TL 8005 Tarla 4WD 12+12 RollBar 420/85R34 1.531.530 TL 4050 Tarla 2 WD 8+2 RollBar 13.6/12.28 723.937 TL 8095 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 13.6/12.38 1.529.599 TL 8075 Tarla 4WD 12+12 RollBar 16.9/14.30 1.281.208 TL 8190 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 460/85R302 1.595.880 TL 4250 Bahçe 4WD 8+2 RollBar 340/85R28 873.873 TL

Kullanıcılar arasında en sık tercih edilen modellere göre Tümosan traktör fiyat listesi verildiği gibidir. Tabloda paylaşılan fiyat bilgileri Tümosan şirketinin web sitesinden alınmıştır. Fiyatlar KDV dahil satış fiyatını temsil etmektedir.

Tümosan 8095 Sıfır Traktör Fiyatları

Tümosan traktör modelleri arasında en çok tercih edilen modellerden biri 8095 traktörleri serisidir. Tümosan traktör fiyatları listemizde Tümosan 8095 serisi farklı özelliklerde araçlar sunuyor.

İşte güncel haliyle Tümosan 8095 traktör fiyatları:

Model Fiyat 8095 Tarla 4WD 12+12 RollBar 13.6/12.38 1.383.525 TL 8095 Tarla 4WD 12+12 Rollbar 18.4/15.30 1.389.960 TL 8095 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 13.6/12.38 1.529.599 TL 8095 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 18.4/15.30 1.535.391 TL 8095 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 380/85R38 1.557.270 TL 8095 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 460/85R30 1.572.070 TL

Tümosan 8075 Traktör Fiyatları

Tümosan 8075 serisi, Tümosan sıfır traktör fiyatları söz konusu olduğunda en çok merak edilen model. Tümosan 8075 serisi traktörleri sunduğu çeşitlilik ile ilgi çekiyor. Birçok teknik özellik sunmasına rağmen Tümosan 8075 modelleri uygun fiyatlı bir seçenek olabilir.

Tümosan traktör fiyatları listesinde merak edilen 8075 sıfır fiyatları aşağıdaki gibidir:

Model Fiyat 8075 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima Kompresör 13.6/12.36 1.397.038 TL 8075 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima Kompresör 13.6/12.38 1.406.691 TL 8075 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima Kompresör 16.9/14.30 1.403.473 TL 8075 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima Kompresör 420/85R30 1.436.292 TL 8075 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 13.6/12.36 1.349.419 TL 8075 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 13.6/12.38 1.358.428 TL 8075 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 16.9/14.30 1.355.211 TL 8075 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 420/85R30 1.387.386 TL 8075 Tarla 4WD 12+12 RollBar 16.9/14.30 1.281.208 TL 8075 Tarla 4WD 12+12 RollBar 13.6/12.38 1.281.852 TL

Tümosan traktör fiyarları 8075 serisi verildiği şekildedir. Traktör fiyatları ekonomideki güncellemelere ve piyasa fiyatlarına göre değişiklik gösterebilir.

Tümosan 8085 Fiyatları

Tümosan 8000 serisinin bir modeli olan 8085 traktörleri de markanın tercih edilenleri arasında. Bu model de kullanıcılara farklı özellikler ve fiyat seçeneği sunuyor.

İşte Tümosan 8085 model fiyat listesi:

Model Fiyat 8085 Tarla 4WD 12+12 RollBar 13.6/12.38 1.313.383 TL 8085 Tarla 4WD 12+12 RollBar 18.4/15.30 1.320.462 TL 8085 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 13.6/12.38 1.385.455 TL 8085 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 18.4/15.30 1.391.247 TL 8085 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 380/85R38 1.407.334 TL 8085 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 460/85R30 1.423.422 TL 8085 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima Kompresör 13.6/12.38 1.434.361 TL 8085 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima Kompresör 18.4/15.30 1.440.153 TL 8085 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima Kompresör 380/85R38 1.456.884 TL 8085 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima Kompresör 460/85R30 1.473.615 TL

Tümosan 8005 Fiyatları

Güçlü motor ve kompresör donanımıyla dikkat çeken Tümosan 8005 de Tümosan’ın 8000 serisinde yer alır. Tümosan 8005 modeli, büyük tarım projeleri için oldukça uygun bir seçenektir.

Tümosan 8005 modeli fiyatları aşağıdaki gibidir:

Model Fiyat 8005 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 380/85R38 1.667.308 TL 8005 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 420/85R34 1.685.326 TL 8005 Tarla 4WD 12+12 RollBar 420/85R34 1.531.530 TL 8005 Tarla 4WD 12+12 RollBar 380/85R38 1.516.729 TL

Tümosan 8100 Serisi Fiyatları

Tümosan 8100 serisindeki traktörler, yüksel çekiş performansıyla dikkat çekiyor. Tümosan traktör fiyatları konusunda en çok merak edilen modeller 8100 serisinde olan traktörler. Aynı zamanda 8100 serisindeki Tümosan traktörlerinin düşük yakıt tüketimi özelliği var.

İşte Tümosan 8100 serisi fiyatları hakkında detaylar:

Model Fiyat 8165 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 13.6/12.36 1.25.607 TL 8165 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 16.9/14.30 1.256.112 TL 8180 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 13.6/12.36 1.492.920 TL 8180 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 16.9/14.30 1.496.781 TL 8190 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 13.6/12.38 1.536.034 TL 8190 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 460/85R30 1.595.880 TL 8100 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 18.4/15.30 1.610.680 TL 8100 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 460/85R30 1.657.656 TL

Tümosan 6000 Seri Fiyatları Listesi

Tümosan 6000 traktörleri, tarım işlerini kolaylaştırmak için uygun bir seçenek olacaktır. Tümosan 6000 serisi traktörleri yüksek performanslı konforlu bir sürüş sağlar.

Tümosan 6000 serisinde bulunan Tümosan 6065 ve Tümosan 6055 fiyatları aşağıdaki gibidir:

Model Fiyat 6055 Tarla 4WD 8+8 RollBar 380/85R30 994.207 TL 6055 Tarla 4WD 8+8 Kabin 380/85R30 1.115.829 TL 6065 Tarla 4WD 8+8 RollBar 380/85R30 1.040.539 TL 6065 Tarla 4WD 8+8 Kabin 380/85R30 1.167.952 TL

Tümosan 52L Serisi Fiyat Listesi

Bu serideki traktörler bahçe traktörleri olarak geçmektedir. Tümosan 52L serisi bahçe traktörleri tarım sektöründeki traktör ihtiyacına yönelik üretilmiştir.

Tümosan 52L serisi fiyatları aşağıdaki gibidir:

Model Fiyat 52.80 Bahçe 4WD 12+12 Rollbar 380/70R28 1.173.744 TL 52.90 Bahçe 4WD 12+12 Rollbar 380/70R28 1.239.381 TL 52.100 Bahçe 4WD 12+12 Rollbar 380/70R28 1.333.975 TL

Tümosan bahçe traktörleri fiyatları listesini verdik. Şimdi Tümosan 5200 S ve 5200 N serileri ile devam edelim.

Tümosan 5200 S ve N Serisi Fiyatları

Tümosan traktör modelleri arasında 5200 serisi de bahçe traktörlerindendir. Tümosan 5200 S ve N serileri daha gelişmiş bahçe traktörlerindendir.

Tümosan 5255, 5265 ve 5275 modelleri için fiyat listesi aşağıdaki gibidir:

Model Fiyat 5255 Kısa Bahçe 4WD 8+8 RollBar 380/70R24 967.824 TL 5255 Kısa Bahçe 4WD 8+8 RollBar 380/70R28 980.694 TL 5265 Kısa Bahçe 4WD 8+8 RollBar 380/70R24 1.006.434 TL 5265 Kısa Bahçe 4WD 8+8 RollBar 380/70R28 1.019.304 TL 5255 Dar Bahçe 4WD 8+8 RollBar 360/70R24 994.207 TL 5265 Dar Bahçe 4WD 8+8 RollBar 360/70R24 1.030.887 TL 5275 Dar Bahçe 4WD 8+8 RollBar 360/70R24 1.116.472 TL

Son olarak Tümosan 4050 ve 4250 serilerindeki sıfır traktör fiyatlarını verelim.

Tümosan Traktör Fiyatları 4050 ve 4250 Serisi

Tümosan 4050 ve 4250 traktörleri, tarla ve bahçelerde kullanılabilmektedir. Bu serideki traktörler, ekonomik yakıt tüketimiyle dikkat çeker. Aynı zamanda çeşitli ekipman seçenekleri sunar.

Tümosan 4050 ve 4250 traktör fiyatları aşağıdaki gibidir:

Model Fiyat 4050 Tarla 2WD 8+2 RollBar 13.6/12.28 723.937 TL 4050 Tarla 2WD 8+2 RollBar 340/85R28 854.568 TL 4250 Bahçe 2WD 8+2 RollBar 13.6/12.28 743.242 TL 4250 Bahçe 2WD 8+2 RollBar 340/85R28 873.873 TL

İkinci El Tümosan Traktör Fiyatları

Sıfır Tümosan traktör fiyatları kadar ikinci Tümosan traktör fiyatları da ilgiyle takip ediliyor. Eğer sıfır Tümosan trakför fiyatları sizin için yüksekse ikinci el modellere de yönelebilirsiniz. Sizler için ikinci el Tümosan traktör fiyatlarını da listeledik.

İşte bazı Tümosan ikinci el traktör fiyatları:

Model İkinci El Fiyatı Tümosan 8280 fiyatı (1999 model) 550.000 TL Tümosan 7065 fiyatı (2011 model) 565.000 TL Tümosan 8195 fiyatı (2016 model) 750.000 TL Tümosan 8105 fiyatı (2020 model) 1.050.000 TL Tümosan 55’lik fiyatları (2011 model) 350.000 TL

Yukarıda verdiğimiz listede yalnızca Tümosan fiyat listesinde de bulunan traktör modelleri baz alınmıştır. Birçok ikinci el Tümosan traktör modeli satışı bulunmaktadır.

Ayrıca, Tümosan Traktör sahibinden alırken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Örneğin traktörün;

Mevcut durumu

Yasal prosedürlere uygunluğu

Hasar kaydı geçmişi

Piyasa fiyatlarına uygunluğu gibi detayları ikinci el Tümosan traktörr sahibinden alırken göz önünde bulundurun.



Sıkça Sorulan Sorular

Tümosan traktör fiyatları listesini detaylıca verdik. Şimdi Tümosan traktörleri hakkında internette sıkça sorulan sorulara bakalım.

Tümosan sıfır fiyatları ne kadar?

Tümosan sıfır fiyatları, 723.000 TL ila 1.685.000 TL arasında değişiklik göstermektedir. Bu traktör fiyatları arasından ihtiyacınıza ve bütçenize uygun olanı tercih edebilirsiniz.

İkinci el Tümosan traktör fiyatları ne kadar?

İkinci el Tümosan traktör fiyatları ise 350.000 TL ila 1.100.000 TL arasında değişmektedir. Bu fiyat aralıklarını traktörün modeli ve hangi yılda üretildiği belirler.

Tümosan Traktör hangi ülkeye ait?

Tümosan traktör markası Türkiye’ye aittir. Tümosan, Türkiye’nin yerli traktör ve tarım ekipmanları markasıdır.

8095 Tümosan kaç para?

8095 Tümosan modeli aracın özelliklerine göre değişim gösterir. Ancak 8095 Tümosan genellikle 1.385.000 TL ila 1.600.000 TL arasındadır.

Tümosan 6580 kaç beygir?

Tümosan 6580 beygir gücü 65/2500 olarak belirtilmiştir. 6580 Tümosan DIN Azami Gücü BG (dev/dak): 65/2500’dür.

Tümosan en çok tutulan modeli hangisi?

En çok tutulan Tümosan traktör modeli, Tümosan 8105 modelidir. 8105 Tümosan traktörleri, 105 HP motor gücü, konforlu sürüş ve kolay kumanda kullanımı vadediyor.

Tümosan 6065 kaç para?

Tümosan 6065 fiyatı model özelliğine göre 1.040.539 TL ila 1.167.952 TL arasında değişmektedir.

6060 Tümosan kaç beygir?

Tümosan 6060 beygir gücü 60/2500 olarak belirtilmiştir. 6060 Tümosan DIN Azami Gücü BG (dev/dak): 60/2500’dür.