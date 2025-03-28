Ramazan ayında beslenme ve sindirim sistemimizde değişiklikler yaşandı. Vücut gün içerisinde yiyecek ve içecek tüketmemeye alıştı. Bayram ile beraber yeniden beslenme alışkanlıklarımızda değişiklikler olacak.

Bayram sürecinde sağlıklı beslenme tercihleri ve vücudumuzun ani değişimlerle karşılaşabileceği sorunlara dair, Dr. Diyetisyen Sinan Yıldız, önemli uyarılarda bulundu.

“BAYRAMA GEÇİŞ DÖNEMİ ÖNEMLİ”

Wanhaber’e konuşan Dr. Diyetisyen Sinan Yıldız, “Ramazan ayı, vücudun doğal döngüsüne uyum sağlamak ve doğru beslenme alışkanlıkları oluşturmak için büyük bir fırsattır. Ramazan boyunca yaklaşık 13-15 saatlik oruç süresiyle vücut bu döngüye alışır ve bu süre sonunda beslenme düzeni daha dengeli hale gelir. Ancak, Ramazan'dan sonra bayrama geçiş dönemi önemli bir adaptasyon süreci gerektirir. Vücut, Ramazan'a alıştığı düzeni aniden değiştirdiğinde, bu geçiş döneminde vücut zorlanabilir. Bu yüzden bayramda, beslenme alışkanlıklarına dikkat etmek çok önemlidir.” dedi.

“BAYRAMDA KESİNLİKLE HAFİF VE YÜZEYSEL BİR KAHVALTIYLA BAŞLAMAK GEREKİR”

Bayramda kahvaltıyla beraber dikkat edilmesi durumlara değinen Dr. Yıldız, “Vücut, 30 gün sonra tekrar kahvaltı saatine ve diğer öğünlere uyum sağlamaya başlayacaktır. Bu, zamanla doğal bir alışkanlık haline gelir. Ancak, doğru beslenme alışkanlıkları Ramazan boyunca kazandığımızda, sadece bayramda değil, her zaman daha zinde ve sağlıklı hissedebiliriz. Bayramda kesinlikle hafif ve yüzeysel bir kahvaltıyla başlamak gerekir. Kahvaltılar genellikle yöresel olarak daha zengin olsa da vücuda fazla yüklenmemek önemlidir. Çünkü vücut Ramazan boyunca sabahları kahvaltı yapmamış ve iftara kadar hiçbir şey yememeye alışmıştır. Bu nedenle, kahvaltı miktarı çok fazla olmamalı ve vücutta rahatsızlık yaratmamalıdır. Ayrıca, bayramda ikram edilen tatlılar ve içecekler konusunda dikkatli olunmalıdır. Şekerli ve asitli içecekler, kan şekerinde dalgalanmalara yol açarak halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı gibi sorunlara neden olabilir. Bunun yerine sadece su tercih edilmelidir.” sözlerine yer verdi.

“İKRAMLARDA KÜÇÜK PORSİYONLAR TERCİH EDİN”

Dr. Diyetisyen Sinan Yıldız, kahvaltıdan sonraki öğünler için de şu ifadelere yer verdi;

“Bayramda çok fazla yemek yememek ve sadece küçük porsiyonlar almak, vücudu fazla yormamak adına önemlidir. Tatlı ikramları ve diğer yiyecekler genellikle sosyal bir etkinlik haline gelir, fakat vücuda aşırı yük bindirmemek gerekir. Bölge halkı olarak gittiğimiz yerlerde sık sık yiyecek ve içecekler ikram edilecektir. Vücudumuzun dengesini bozmamak adına bunlardan sadece birkaç küçük porsiyon alarak vücudumuzu aşırı zorlamadan bayramı geçirebiliriz. Bu şekilde, Ramazan'dan sonraki adaptasyon süreci daha sağlıklı bir şekilde geçer.” ifadelerine yer verdi.