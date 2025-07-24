Mülkiyeti Tuşba Belediyesine ait olan 21 daire satışa çıkarılıyor. Satış ile ilgili ilan yayımlandı.

Söz konusu ilanda, “Mülkiyeti Tuşba Belediyesine ait tamamı Abdurrahman Gazi Mahallesinde 8 parsel üzerindeki D ve E-Blok’ta bulunan (21 Adet) taşınmazlar, 2886 sayılı kanunu gereğince kapalı zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, sözleşme karar pulu, ilan giderleri ve diğer giderleri peşin ödenmesi şartıyla peşin perakende (tek tek) mülkiyet satışı yapılacaktır.” denildi.

Satılacak dairelerden 20 adedi 3+1 ve bir adedi ise 4+1 şeklinde. Dairelerden brüt en düşük alan 150.01 metrekare iken dairelerden en büyüğünün brüt alanı ise 160.96 metrekare.

TUŞBA İLÇESİNDEKİ DAİRELER HANGİ TARİHTE İHALEYE ÇIKACAK?

Kapalı teklif usulü ile satışı yapılacak dairelerin ihalesi, 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 09:30’da başlamak üzere Erciş yolu üzerindeki Belediye Hizmet binasında yapılacak.

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI NELERDİR?

- Kimlik fotokopisi

- İhaleye katılacak istekliler teklif dosyası ile beraber aşağıda yazılı belgeleri usulüne uygun olarak hazırlayarak en geç 11/08/2025 tarihindeki ihale için 08/08/2025 Cuma günü saat 16:30'a kadar Tuşba Belediyesi, Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmek mecburiyetindedirler.

- Türkiye'de tebligat için adres beyanı (E-Devletten çıkarılabilir )

- Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösteren belge (E-Devletten çıkarılabilir)

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

- İmza Sirküleri (Noter onaylı)

- Şartname Alındı Makbuzu (Aslı) (İdareden alınacak)

- İhalelere katılmaya yasaklı olmadığına dair yazılı beyan (İdareden alınacak)

- Tuşba Belediyesine borcu olmadığına dair yazı (İdareden alınacak)

İlan ile ilgili tüm detaylara https://www.ilan.gov.tr/ilan/1831366/emlak-konut-mulkiyeti-van-tusba-belediyesine-ait-156-m2-daire-satiliktir-coklu-satis linki üzerinden ulaşılabilir.