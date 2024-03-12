Türkiye’den İran’a sınır kapısı olan dört güzergâh noktasından biri olan ‘Kapıköy Sınır Kapısı’ aynı zamanda 2023 yılında Türkiye’de en çok yolcu geçişinin yapıldığı 6’ncı kapı olmuştu.

Geçtiğimiz yıl 1 milyon 683 bin 643 kişinin geçiş yaptığı Kapıköy Sınır Kapısı, Van turizmi ve Van ekonomisi için çok büyük önem taşıyor.

Ancak Kapıköy Sınır Kapısı’nın çevresinde zaman zaman vatandaşlar tarafından kayda alınan çevre kirliliği sorunu, kapıyı kullananlar tarafından eleştiriliyor.

Çöp konteynerlerinin yetersiz kalması, umumi ihtiyaçların giderileceği alanların eksikliği gibi çeşitli problemler bulunan Kapıköy Sınır Kapısı’nda beklemek durumunda kalan vatandaşlar bu sıkıntılardan dolayı serzenişte bulunuyor.

Kapıköy Sınır Kapısı’ndaki çevre kirliliğini görüntüleyen bir vatandaş da, sorunu gündeme getirmek istediğini kaydederek, kapıdaki eksiklerin giderilmesi gerektiğine işaret etti.