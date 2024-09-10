Van Valiliği, kentteki bazı ilçelerde etkili olan yağışlara ilişkin meteorolojik değerlendirmeleri paylaştı.

Bugün Van’ın Muradiye, Çaldıran, Özalp ve Saray ilçelerinde öğlen saatleri ile akşam saatleri arasında etkili olması beklenen sağanak ve aralıklı gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.

Van Valiliği tarafından yapılan paylaşımda; “Bugün (Salı) öğle saatlerinden itibaren Van ilinin kuzey ilçeleri (Muradiye, Çaldıran, Özalp ve Saray) ve Bitlis ilinin kuzey kesimlerinde (Adilcevaz ve Ahlat) yerel olarak sağanak ve aralıklı gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Yağışların akşam saatleri itibariyle bölgemizde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir” denildi.

Van Valiliği, yağışlara bağlı olarak oluşabilecek olumsuzluklara karşı da; “Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kısa süreli dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kısa süreli kuvvetli rüzgara bağlı olarak Van Gölünde yaşanabilecek olumsuzluklar) yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur” diyerek uyarıda bulundu.