İklim değişikliğinin oluşturduğu olumsuzlukları minimize edecek çalışmaların konuşulduğu programda bir araya gelen KOBİ’lere ‘AB Yeşil Mutabakatı Kapsamında İşletmeleri Bekleyen Değişimler ile Yeşil Dönüşümün Verimliliğe ve Rekabete Etkisi’ adı altında üretim ve destek alanlarında da bilgilendirmeler gerçekleştirildi. Ayrıca, KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı’na ilişkin başvuru süreçleri, değerlendirme kriterleri ve destek mekanizmaları hakkında da KOBİ’lere bilgi sunuldu.

Programın açılış konuşmasını yapan, aynı zamanda Vanlı olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Musab Gülaçar, “Memleketimde böyle bir programın olacağı bilgisini alınca ben de sizlerle bir araya gelerek konu hakkında sizlerle bilgilerimizi paylaşmak istedim.” dedi.

GÜLAÇAR: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TÜMDÜNYANIN GÜNDEMİNDE

Sanayi sektöründe yeşil dönüşüm yolculuğunda düzenlenen bu programların önemli bir adım olduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Gülaçar, “Sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi, eko tasarım, enerji verimliliği, karbonsuzlaşma, emisyon ticaret sistemi, karbon düzenleme mekanizması, dijital pasaport gibi çeşitli başlıklar var. Bu başlıkları konuşmamızın sebebi iklim değişikliğinin tüm dünyanın gündeminde olması. Her ülkenin emisyon düşürmek gibi bir hedefi var, bizim de kalkınma stratejimiz haline geldi.” şeklinde konuştu.

“VAN ADINA ÜMİTLİYİM”

İklim değişikliğinin getirdiği krizlerin minimize edilmesini amaçlayan toplantı kapsamında konuşan Gülaçar, “Sürdürülebilirlik dediğimiz şey israf etmemenin modernize edilmiş hali. Geçmişte yaşanılan süreci tecrübe ederek bu tedbirler alınıyor, Avrupa bu konuda geç kaldı ama biz bu işe geç kalmış değiliz. Çevreye, insanlığa karşı duyarlı ve merhametli olma duygusu bizim genetik kodlarımıza geçmiş bir tema. Avrupa şu an bu konuya ciddi bir şekilde yoğunlaşmış durumda, karbon harcamalarına göre vergilendirmeler yapılıyor. Ben işin aslı Van adına da ülkem adına da çok ümitliyim.” ifadelerine yer verdi.

İBRAHİMCİOĞLU: POTANSİYELİMİZİ DİRİ TUTMAK İÇİN HAZIRLADIĞIMIZ BİR DESTEK PROGRAMI

Dünya Bankası ile iş birliği içerisinde yürütülen Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’nin bilgilendirme toplantısında konuşan ve yeşil dönüşüm vizyonu hakkında açıklamalarda bulunan KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu da, “Buraya dünya bankası desteğiyle TÜBİTAK, KOSGEB ve Sanayi Genel Müdürlüğümüzün iş birliği içerisinde yürüttüğü Yeşil Sanayi Destek Programı konusunda bilgilendirmek için geldik. Tabi bu bizim için bir bahane. Arkadaşlarımız sizlere yeşil sanayi destek programının içeriğini, hangi projeleri yaparsak desteklenebileceğini detaylarıyla anlatacaklar. Yeşil Sanayi Destek Programı ülkemizdeki ihracat potansiyelini diri tutmak, önümüze gelecek ambargoların da önüne geçmek için hazırladığımız bir destek programı. Bu vesileyle karbon emisyonlarını azaltıp elektrik tüketimlerini azalttıktan sonra ihracat yapabilme potansiyelimizi hala ayakta tutmuş olabileceğiz.” diye konuştu.

“BU PROGRAM BİZLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

İbrahimcioğlu, konuşmasının devamında, “Önümüzdeki dönem özellikle Avrupa Birliği, Avrupa Ülkeleri, Kuzey Amerika Ülkeleri bunlara olan ihracat potansiyelinin düşmesi bekleniyor. Ama bununla beraber bizim yeşil sanayide destek programında planladığımız daha önemli 2 iş var. Karbon emisyonunun azaltılması, elektrik verimliliğinin artması bizim imalat sanayimizin güçlenmesine ve rekabet edebilirliğimizin artmasına sebep olduğu için önemli. Bugün imalat sanayiinde bin 830 işletme görünüyor. Bu işletmelerin her biri elektrikli makineler kullanıyor.

Bu makinelerle üretim yapıyorlar. Yaptıkları üretimdeki ürünlerin birim kilovat saatini düşürecek her proje bu kapsamda destekleniyor. Dolayısıyla projenin ana fikri bu. İmalat ve üretimi artıralım, enflasyonla mücadelede sadece finansal para politikalarını değil aynı zamanda imalatı arttırmakla beraber reel ekonomiyi de canlı tutmak fikrini desteklediğimiz bir programdır. Bu programda faizsiz destek veriyoruz. Geri ödemesiz dönemi var. Sonra ki geri ödemelerde de faiz olmadığı için aslında hibe niteliğinde destek programıdır. Bu program bizler için çok önemlidir.” ifadelerini kullandı.

İnteraktif bir süreç izleyen İbrahimcioğlu, KOBİ temsilcilerinin sorunlarını da dinleyerek merak edilenlere yanıt verdi.