Van-Hakkari kara yolunun 60. kilometresinde yüksek kayalıklar üzerine kurulu 'kartal yuvası' görünümlü ve dünya genelindeki 17 şato planlı kaleden biri olan Hoşap Kalesi, yerli ve yabancıların büyük ilgisini çekiyor. Geçmişi itibariyle Urartu Devletine kadar uzanan kale, Osmanlı Devletine tabi Mahmudi Beyleri'nin yaptırdığı ihtişamlı şekliyle günümüze kadar ulaştı.

Sarp bir yamaç üzerinde bulunan bölgenin dikkat çeken sembol yapısı, geçtiğimiz yılda Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle restoran çalışmalarına başlanmıştı. Restore çalışmaları kapsamında ışıklandırılan kale, akşam saatlerinde tüm ihtişamıyla göz kamaştırıyor.

Gecenin karanlığında kilometrelerce uzaklıkta bile adeta bir yıldız gibi parlayan kale, son haliyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Öte yandan, ışıklandırma çalışmalarıyla mimari dokusu ortaya çıkan kalenin bölge turizmine büyük katkı sağlaması hedefleniyor.

“Işıklandırma motifleri ortaya çıkarmış”

Kaleyi ziyaret eden Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Akademisyen Adem Palabıyık, ışıklandırmayla birlikte kale motiflerinin ortaya çıktığını ifade ederek, “Van Kalesi ve Akdamar Adası'ndan sonra Hoşap Kalesi'nin de sahip olduğu kültürel zenginlik, turistlerin ilgisini çekecektir. Yapılan ışıklandırmayla birlikte motifleri ortaya çıkmış. Buraya geldiğimizde o tarihi duyguyu hissediyoruz. İtalya'nın orta çağ kentlerine ya da İngiltere'nin bazı orta çağ şatolarına benzer görüntülere şahit oluyoruz. Burayı gelip görmek ve kültürel olarak faydalanmak her birey için önemlidir” dedi.