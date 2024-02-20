TÜİK tarafından açıklanan motorlu kara taşıtları ocak ayı verilerine göre Türkiye genelinde 2024 yılının ilk ayında trafiğe 213 bin 493 adet taşıtın kaydı yapıldı.

Ocak ayında ilk kez trafiğe çıkan 213 bin 493 adet taşıtın yüzde 53,1'ini otomobil, yüzde 28,2'sini motosiklet, yüzde 12,6'sını kamyonet, yüzde 2,4'ünü kamyon, yüzde 2,1'ini traktör, yüzde 1,0'ını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

VAN’DA BULUNAN TAŞITLARIN YÜZDE 38’İ OTOMOBİLDEN OLUŞUYOR

Buna göre Van’da 30 bin 670 otomobil, 6 bin 416 minibüs, 813 otobüs, 22 bin 616 kamyonet, 5 bin 758 kamyon, 5 bin 651 motosiklet, 858 özel amaçlı, 9 bin 453 traktör olmak üzere toplam 82 bin 235 motorlu taşıt bulunuyor.

Ocak ayında Van’da 2 bin 194 motorlu kara taşıtının devri yapıldı. Noter aracılığıyla bir veya daha fazla el değiştirilerek devri yapılan bu taşıtların bin 43’ü otomobil, 145’i minibüs, 11’i otobüs, 771’i kamyonet, 75’i kamyon, 50’si motosiklet, 3’ü özel amaçlı, 96’sı ise traktörden oluşuyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE BULUNAN MOTORLU KARA TAŞITI SAYISI

Doğu Anadolu Bölgesi illerinde bulunan motorlu kara taşıtı sayısı ele alındığında en çok kara taşıtı bulunan ilin 217 bin 409 taşıtla Malatya, en az kara taşıtı bulunan ilin ise 9 bin 584 taşıt ile Hakkari olduğu görülüyor.

Van ise motorlu kara taşıtı sayısı bakımından 82 bin 235 taşıt ile bölge bazında 4’üncü sırada yer alıyor.