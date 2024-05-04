Van ve bölgede yağışlı hava etkisini göstermeye devam edecek. Meteorolojik verilere göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji tarafından yapılan bilgilendirmeye göre yağışların öğle saatlerine kadar Van ilinin kuzey ilçeleri ile Hakkari ilinin güney ilçelerinde zaman zaman kuvvetli şekilde olmasının beklendiği kaydedildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Bölge genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerine kadar Van'ın kuzeyinde ve Hakkari ilinin güney ilçelerinde zaman zaman kuvvetli olmasının beklendiği kaydedilerek uyarıda bulunuldu.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Bölge genelinde rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) şekilde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da yine dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Edremit: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Bahçesaray: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Başkale: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çaldıran: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çatak: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Erciş: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gevaş: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gürpınar: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Muradiye: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Özalp: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Saray: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu