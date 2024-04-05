Bakanlıkça paylaşılan ‘Hava Kirlilik Raporu’nda Van’ın hava kirlilik indeksi orta seviyede çıktı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Sürekli İzlem Merkezi (SİM) ve GAİA Gerçek Zamanlı Hava Kalitesi Endeksi raporuna göre havaların ısınmasıyla beraber kullanımında azalma olan yakıcı maddelerin de etkisiyle Van’da hava kirlilik oranının geçtiğimiz aylara oranla iyileştiği görüldü.

Elde edilen verilere göre Van’ın hava kalitesinde iyileşme görülürken, geçtiğimiz aya oranla 3 derece artarak 53° olarak kayıtlara geçti.

SİM tarafından paylaşılan verilerde Van’ın hava kalitesi hakkında şu bilgiler yer aldı;

“Hava kalitesi uygun fakat alışılmadık şekilde hava kirliliğine hassas olan çok az sayıdaki insanlar için bazı kirleticiler açışından orta düzeyde sağlık endişesi oluşabilir.”