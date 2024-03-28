Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, ‘Doğanın beyaz örtüsü altında gizlenmiş güzellikler’ başlığı altında Hıdırmenteş Gölü, Çaldıran Ovası ve Çaldıran Sazlıklarında çekilmiş görüntüleri paylaşarak, “Sessizlikleriyle kalplerimizi fethediyor ve ruhumuzu dinlendiriyor.” notu düştü.

Van’ın Çaldıran ilçesinde bulunan ve önemli kamp alanlarından biri olarak görülen Hıdırmenteş Gölü ile tümüyle karla kaplı olan ve aynı zamanda sadece alana özgü ve nesli tehlike altında olan endemik bitkilerin yanı sıra göçmen kuşlar ve hayvan türlerine de ev sahipliği yapan Çaldıran Ovası ve Çaldıran Sazlıkları; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanlar olarak tescil edilerek daha etkin korunması sağlanıyor.

Söz konusu alanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü drone kameraları ile görüntülendi.