Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından derlenen verilerde Eylül ayının sıcaklık, yağış, rüzgar ve kar parametrelerinin değerlendirildiği bildirildi.

Yayımlanan haber bülteninde 17172 nolu istasyondan alınan verilerde; Van’ın sıcaklık ortalaması Eylül ayında 22,4 derece olarak kayıtlara geçti.

Yine aynı nolu istasyondan alınan verilere göre Van’da Eylül ayında ortalama yağış miktarı ise 13,3 milimetre olarak ölçüldü.

İstatistiklerde Eylül ayına ait kar ve ortalama rüzgar verileri yer almadı.