Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından; Van’ın 2025 yılının ilk çeyreğini kapsayan Ocak-Mart dönemine ait mevduat verileri açıklandı.

BDDK tarafından açıklanan verilere göre; Bankacılık sektörünün yılın ilk çeyrek döneminde net karı yüzde 35 artışla 216,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise net kar 160,1 milyar TL seviyesindeydi.

Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 36,1 trilyon TL olurken, aktif toplamı 2024 yılsonuna göre 3,5 trilyon TL artmış olarak kayıtlara geçti.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2024 sonuna göre yüzde 11,9 artışla 21,1 trilyon TL oldu.

Aynı durum Van için de geçerli oldu. Van’da banka kaynakları içerisinde en büyük fona sahip kaynak mevduat oranı oldu.

BDDK’nın açıkladığı rapora göre bankalarda bulunan mevduat sıralamasına göre Van 33 milyar 459 milyon 538 bin lira ile 2025 yılı Ocak-Mart döneminde Doğu Anadolu Bölgesinde en yüksek mevduata sahip dördüncü il oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde mevduata göre sıralamada ilk sırada 70 milyar 486 milyon 481 bin TL ile Malatya yer alırken, ikinci sırada 49 milyar 38 milyon 425 bin TL ile Elazığ, üçüncü sırada 35 milyar 399 milyon 212 bin TL ile Erzurum yer aldı.