Yayımlanan hava durumu verilerine göre bugün Van’ın 6 ilçesi öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı sistemin etkisi altına girecek.
Van’da bugün hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.
Meteorolojik tahminlere göre Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde olacak;
Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12/24 C
Başkale: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 5/16 C
Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 0/19 C
Çatak: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 8/24 C
Edremit: Parçalı ve az bulutlu 8/20 C
Erciş: Parçalı ve az bulutlu 5/20 C
Gevaş: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 8/20 C
Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 6/22 C
İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu 8/20 C
Muradiye: Parçalı ve az bulutlu 6/22 C
Özalp: Parçalı ve az bulutlu 3/19 C
Saray: Parçalı ve az bulutlu 4/18 C
Tuşba: Parçalı ve az bulutlu 8/20 C