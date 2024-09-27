Meteoroloji Van için 5 günlük hava durumu tahminini açıkladı. Paylaşılan 5 günlük meteorolojik tahmini verilere göre Van’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşerken, yağışlı sistem hafta başında bazı ilçelerde yeniden kendini göstermeye başlayacak.

YENİ HAFTADA YAĞIŞLAR GERİ GELİYOR!

Sonbaharın etkisini göstermeye başladığı Van’da, hava durumunun; Pazar gününe kadar parçalı bulutlu, yer yer yağışlı olması beklenirken, Pazartesi gününden itibaren ise Van’ın bazı bölgelerinde parçalı bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması öngörülüyor.

Van’ın önümüzdeki 5 günlük tahmini hava durumu şu şekilde;

Bahçesaray;

28 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

29 Eylül Pazar: Az bulutlu

30 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

01 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

02 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Başkale;

28 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

29 Eylül Pazar: Az bulutlu

30 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

01 Ekim Salı: Çok bulutlu

02 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Çaldıran;

28 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

29 Eylül Pazar: Az bulutlu

30 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu

01 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

02 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Çatak;

28 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

29 Eylül Pazar: Az bulutlu

30 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

01 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

02 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Edremit;

28 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

29 Eylül Pazar: Az bulutlu

30 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu

01 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

02 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Erciş;

28 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

29 Eylül Pazar: Az bulutlu

30 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu

01 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

02 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Gevaş;

28 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

29 Eylül Pazar: Az bulutlu

30 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

01 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

02 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Gürpınar;

28 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

29 Eylül Pazar: Az bulutlu

30 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

01 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

02 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

İpekyolu;

28 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

29 Eylül Pazar: Az bulutlu

30 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu

01 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

02 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı

Muradiye;

28 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

29 Eylül Pazar: Az bulutlu

30 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu

01 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

02 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Özalp;

28 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

29 Eylül Pazar: Az bulutlu

30 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu

01 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

02 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Saray;

28 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

29 Eylül Pazar: Az bulutlu

30 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu

01 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

02 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Tuşba;

28 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

29 Eylül Pazar: Az bulutlu

30 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu

01 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

02 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı