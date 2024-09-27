Meteoroloji Van için 5 günlük hava durumu tahminini açıkladı. Paylaşılan 5 günlük meteorolojik tahmini verilere göre Van’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşerken, yağışlı sistem hafta başında bazı ilçelerde yeniden kendini göstermeye başlayacak.
YENİ HAFTADA YAĞIŞLAR GERİ GELİYOR!
Sonbaharın etkisini göstermeye başladığı Van’da, hava durumunun; Pazar gününe kadar parçalı bulutlu, yer yer yağışlı olması beklenirken, Pazartesi gününden itibaren ise Van’ın bazı bölgelerinde parçalı bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması öngörülüyor.
Van’ın önümüzdeki 5 günlük tahmini hava durumu şu şekilde;
Bahçesaray;
28 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
29 Eylül Pazar: Az bulutlu
30 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
01 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
02 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Başkale;
28 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
29 Eylül Pazar: Az bulutlu
30 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
01 Ekim Salı: Çok bulutlu
02 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Çaldıran;
28 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
29 Eylül Pazar: Az bulutlu
30 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu
01 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
02 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Çatak;
28 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
29 Eylül Pazar: Az bulutlu
30 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
01 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
02 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Edremit;
28 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
29 Eylül Pazar: Az bulutlu
30 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu
01 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
02 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Erciş;
28 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
29 Eylül Pazar: Az bulutlu
30 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu
01 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
02 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Gevaş;
28 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
29 Eylül Pazar: Az bulutlu
30 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
01 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
02 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Gürpınar;
28 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
29 Eylül Pazar: Az bulutlu
30 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
01 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
02 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
İpekyolu;
28 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
29 Eylül Pazar: Az bulutlu
30 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu
01 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
02 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı
Muradiye;
28 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
29 Eylül Pazar: Az bulutlu
30 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu
01 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
02 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Özalp;
28 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
29 Eylül Pazar: Az bulutlu
30 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu
01 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
02 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Saray;
28 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
29 Eylül Pazar: Az bulutlu
30 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu
01 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
02 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Tuşba;
28 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
29 Eylül Pazar: Az bulutlu
30 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu
01 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
02 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı