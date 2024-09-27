Yaralı halde bulunan ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavisi tamamlanan yabani kuş türlerinden olan Kızıl Akbaba ve Kaya Kartalı doğaya geri bırakıldı.

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı illerden getirilen yabani hayvanlar, bölge müdürlüğü ekipleri ile Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri tarafından tedavi edilerek doğal yaşam alanlarına geri bırakılıyor.

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürü Melikunnas Özkaya, Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Loğman Arslan ve görevliler bir araya gelerek yabani kuşları doğaya saldı.