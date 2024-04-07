Özelikle son günlerde bahar havasının yaşandığı Van’da tahminlere göre bayram da dahil yağışlı hava etkisini gösterecek.

Van Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre arife günü birçok ilçede havanın çok bulutlu olması beklenirken, merkez ilçeler İpekyolu, Tuşba ve Edremit’te yağış bekleniyor. Bayram günü ise tüm Van genelinde gök gürültülü sağanak yağış söz konusu olacak.

Söz konusu tahminler doğrultusunda bayram sonrası da yağış beklentisi var.

İşte Van’ın 5 günlük hava durumu tahminleri;

İpekyolu:

Pazar: Sağanak Yağışlı 4 / 12 C

Pazartesi: Sağanak Yağışlı 5 / 13 C

Salı: Sağanak Yağışlı 2 / 13 C

Çarşamba: Sağanak Yağışlı 6 / 15

Perşembe: Sağanak Yağışlı 6 / 14

Tuşba:

Pazar: Sağanak Yağışlı 4 / 14 C

Pazartesi: Sağanak Yağışlı 5 / 13 C

Salı: Sağanak Yağışlı 2 / 13 C

Çarşamba: Sağanak Yağışlı 6 / 15

Perşembe: Sağanak Yağışlı 6 / 14

EDREMİT

Pazar: Sağanak Yağışlı 4 / 14 C

Pazartesi: Sağanak Yağışlı 5 / 13 C

Salı: Sağanak Yağışlı 2 / 13 C

Çarşamba: Sağanak Yağışlı 6 / 15

Perşembe: Sağanak Yağışlı 6 / 14

Bahçesaray:

Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 5 / 18 C

Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 5 / 17 C

Salı: Çok Bulutlu 5 / 18 C

Çarşamba: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 5 /18

Perşembe: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 5 / 17

Başkale:

Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 4 / 11 C

Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 4 / 11 C

Salı: Çok Bulutlu 4 / 13 C

Çarşamba: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 4 /12

Perşembe: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 4 / 10

Çaldıran:

Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı -2 / 8 C

Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı -1 / 8 C

Salı: Çok Bulutlu -1 / 10 C

Çarşamba: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı -1 / 9

Perşembe: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı -1 / 8

Çatak:

Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 5 / 20 C

Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 5 / 19 C

Salı: Çok Bulutlu 3 / 21 C

Çarşamba: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 5 /18

Perşembe: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 5 / 17

Erciş:

Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 4 / 19 C

Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 4 / 18 C

Salı: Çok Bulutlu 4 / 19 C

Çarşamba: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 4 /19

Perşembe: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 4 / 18

Gevaş:

Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 5 / 17 C

Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 6 / 16 C

Salı: Çok Bulutlu 5 / 17 C

Çarşamba: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 6 /17

Perşembe: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 6 / 16

Gürpınar:

Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 6 / 18 C

Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 6 / 18 C

Salı: Çok Bulutlu 5 / 18 C

Çarşamba: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 6 /19

Perşembe: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 6 / 18

Muradiye:

Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 5 / 19 C

Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 5 / 17 C

Salı: Çok Bulutlu 5 / 20 C

Çarşamba: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 6 /19

Perşembe: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 6 / 17

Özalp:

Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 2 / 14 C

Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 3 / 12 C

Salı: Çok Bulutlu 5 / 15 C

Çarşamba: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 3 /15

Perşembe: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 3 / 12

Saray:

Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 3 / 13 C

Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 3 / 11 C

Salı: Çok Bulutlu 3 / 14 C

Çarşamba: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 3 /14

Perşembe: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 3 / 11