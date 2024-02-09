VEDAŞ, bakım çalışması nedeniyle enerji kesintilerinin yaşanacağı ilçeleri açıkladı.
İşte kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler;
TUŞBA:
09.00 – 11.00 saatleri arasında; Beyüzümü, Çomaklı, Çobanoğlu, Alabayır, Yalnızağaç, Kozluca, Gedelova, Gölyazı Mahalleleri
09.00 – 17. 00 saatleri arasında; Topraktaş, Arısu, Çitören, Hizmetiçi, Çiftlik Mahallleri
İPEKYOLU:
09.00 – 11.00 saatleri arasında; Ortanca, Karakoç, Irgat, Dibekli, Yatıksırt, Gövelek, Bostaniçi, Yukarıgüneyce, Aşağıçitli, Baklatepe, Dereüstü, Erçek, Değirmenarkı, Ağzıkara, Aktaş, Beşçatak, Yalınağaç, Çalımlı, Arıtoprak, Kaymaklı Mahalllerinde
ÖZALP:
09.00 – 11.00 saatleri arasında; Sugeçer, Gültepe, Boyaldı, Yukarıayazca, Aşağımollahasan, Karlıyamaç, Hazine, Bağrıaçık, Çamurlu, Yukarıçavdarlık, Yukarımollahasan
10.00. 13.00 saatleri arasında; Ayazca, Sugeçer Mahalleri
GÜRPINAR:
09. 00 – 11.00 saatleri arasında; Umut, Elaçmaz MahalleleriKaynak: Wanhaber : Oktay Dincer