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UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonunda lig aşamasının kura çekimi, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirildi. Maison de la Mutualite Konferans Merkezi'nde TSİ 20.00'de gerçekleşen etkinlik sonrası milli takımımızın rakipleri belli oldu.

Türkiye, UEFA'ya üye 54 federasyon takımının 4 klasmanda mücadele edeceği turnuvada B Ligi'nde yer aldı.

Takımlar, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puan ve derecelere göre torbalara ayrılırken, Türkiye kendi kategorisinde 4. torbadan kura çekimine katıldı.

İŞTE EŞLEŞMELER:

A LİGİ

1'nci Grup: Hırvatistan, Portekiz, Polonya, İskoçya

2'nci Grup: İtalya, Belçika, Fransa, İsrail

3'üncü Grup: Hollanda, Macaristan, Almanya, Bosna-Hersek

4'üncü Grup: İspanya, Danimarka, İsviçre, Sırbistan

B LİGİ

1'nci Grup: Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, Arnavutluk, Gürcistan

2'nci Grup: İngiltere, Finlandiya, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan

3'üncü Grup: Avusturya, Norveç, Slovenya, Kazakistan

4'üncü Grup: Galler, İzlanda, Karadağ, Türkiye

C LİGİ

1'nci Grup: İsveç, Azerbaycan, Slovakya, Estonya

2'nci Grup: Romanya, Kosova, Kıbrıs Rum Yönetimi, Litvanya/Cebelitarık (kazananı)

3'üncü Grup: Lüksemburg, Bulgaristan, Kuzey İralanda, Belarus

4'üncü Grup: Ermenistan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya, Letonya

D LİGİ

1'nci Grup: Litvanya/Cebelitarık (kaybedeni), San Marino, Lihtenştayn

2'nci Grup: Moldova, Malta, Andorra

Türkiye'nin de bulunduğu B Ligi'nde torbalar şöyleydi:

1'nci torba: Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler

2'nci torba: Finlandiya, Ukrayna, İzlanda, Norveç

3'ncü torba: Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Karadağ

4'ncü torba: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan

TURNUVA FORMATI

A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2025'teki final turnuvasına katılacak.

B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.

A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.

A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.

C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.

MAÇ TAKVİMİ

1 ve 2. maçlar

5-10 Eylül 2024

3 ve 4. maçlar

10-15 Ekim 2024

5 ve 6. maçlar

14-19 Kasım 2024

Yarı finaller

4-5 Haziran 2025

Final ve üçüncülük maçı

8 Haziran 2025