Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KGM tarafından paylaşılan ‘Devlet ve İl Yolları’ istatistikleri; asfalt yollar, parke, stabilize, toprak, geçit vermez, toplam uzunluk ve bölünmüş yol başlıkları altında açıklandı.

Açıklanan verilerde yer alan bilgilere göre Van’da asfalt betonu 349,9 km olurken, sathi kaplama 597,3 km olarak kayıtlara geçti. Van’da toplam asfalt yol uzunluğu ise 947,2 km olarak bildirildi.

Devlet ve il yolları istatistiklerine göre Van’da parke yol uzunluğu 7,7 km olarak açıklanırken, stabilize yol uzunluğuna dair bilgiler yer almadı. KGM kayıtlarına göre Van’da kullanılabilir durumda olan toplam toprak yol uzunluğu 37, geçit vermez yol uzunluğu 70,1, km olarak açıklandı.

Verilere göre Van’da 1 Ocak 2025 itibari ile toplam yol uzunluğu bin 62 km, bölünmüş yol uzunluğu ise 591,6 km olarak KGM raporlarında yer aldı.