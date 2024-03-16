Birinci ve ikinci derece deprem bölgesi olarak bilinen Van’da yeterli sayıda toplanma alanının olmadığını bildiren Vangölü Aktivistleri, Devlet Su İşleri (DSİ) yerleşkesi ile Makine İkmal alanının deprem toplanma alanı olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Konu hakkında kamuoyu oluşturmayı hedeflediklerini bildiren Vangölü Aktivistleri, isteklerini şu şekilde sıraladı;

“Van, birinci derece deprem bölgesidir. Yeşil alan-toplanma alanı eksikliği olan bir şehrimizdir. 2013 yılında toplanma alanı ve yeşil alan olarak onaylanan imar planında, Van Havaalanı yanındaki DSİ’ye ait olan yere imar yapılacağı aktarılmaktadır. Yeni planlanan imara göre bir kısmı millet bahçesi bir kısmı da Valilik hizmet alanı olarak kullanılacağı ve yeni valilik binası yapılacağı söylenmektedir.

Ayrıca valilik tarafından Van Büyükşehir Belediyesince kullanılan Makina İkmal alanının da DSİ'ye verildiği bilgisine ulaştık. Ancak, DSİ Edremit'te yeni kompleks bina yaparak büyük çoğunluğu taşınmıştır. Her iki yerin de mevcut haliyle kalması ve deprem için elzem konu olan acil toplanma alanı, rekreasyon, mesire alanı olarak halkın kullanımına açılmasını talep ediyor, bu konu için de ivedilikle kamuoyu oluşmasını temenni ediyoruz.”