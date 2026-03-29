Kültür ve Turizm Bakanlığı, Van’a ait İşletme (Bakanlık) Belgeli Tesis Konaklama İstatistikleri yayımlandı. Açıklanan bilgilerde işletme ve basit belgeli konaklama tesislerine geliş, geceleme, ortalama kalış süresi ve doluluk oranları paylaşıldı.

Ocak 2026’ya ilişkin raporda, yerli ve yabancı turistlerin konakladığı ve ziyaret ettiği bakanlık onaylı tesisler arasında otel, termal otel, müstakil termal otel, pansiyon, apart otel, özel tesis, motel ve kampingler yer aldı.

İşletme belgeli tesis verilerine göre, Ocak 2026’da Van’daki tüm tesislerde toplam 26 bin 41 geliş kaydedildi. Bu ziyaretlerin 7 bin 213’ü yabancı turistlerden, 18 bin 828’i ise yerli turistlerden oluştu. Aynı dönemde gerçekleşen toplam 48 bin 485 geceleme sayısının 14 bin 615’i yabancılar tarafından, 33 bin 870’i ise yerli turistler tarafından gerçekleştirildi ve bu veriler bakanlık raporlarına yansıdı.

Ocak ayı boyunca bakanlık onaylı tesislerin genel doluluk oranı yüzde 22,32 olarak kaydedilirken, bu doluluk oranının yüzde 6,73’ünü yabancı turistler, yüzde 15,59’unu ise yerli turistler oluşturdu.

Van’daki ortalama kalış süresi açısından bakıldığında, yabancı turistlerde bu süre 2,03 gün, yerli turistlerde ise 1,80 gün olarak belirlendi. Tüm ziyaretçilerin toplam ortalama kalış süresi ise 1,86 gün olarak raporlandı.