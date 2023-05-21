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Van’ın İpekyolu İlçesinde bulunan Büyük Halk Pazarında bir süre önce çıkan ve büyük maddi hasara sebep olan yangının izleri duruyor.

Çıkan yangında yaklaşık 250 dükkânın bulunduğu halk pazarının bir bölümü kullanılamaz hale gelmiş, civardaki çoğu iş yeri dumandan etkilenmişti. Ramazan Bayramı öncesi büyük zarara uğrayan esnaflar, mağduriyetlerinin giderilmesini beklediklerini söyledi. Kendi imkânları ile dükkânlarını açıp satış yapan bazı esnafların dışında dükkânı açık olan esnafın bulunmadığı belirtildi.

Büyük Halk Pazarı esnaflarından Ayfer Akdağ Acar, “Bizlere beklediğimiz destekler henüz verilmedi. Sıkıntımızı dile getirdik daha önce. Bizlere yardım yapılacak mı, destek verilecek mi bilemiyoruz, ancak bu desteği bekliyoruz” diye konuştu.

Acar, “Şu ana kadar herhangi bir yerden herhangi bir yardım alamadık. ‘Bekleyin yardım edeceğiz’ denildi, bizler de bekliyoruz, ne olacağını bilemiyoruz. Bir an önce pazar esnafına destek olunmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber: Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik