2024 yılının son dönemlerinde düşüş yaşayan altın, 2025 yılının ilk ayıyla birlikte hızla artmaya devam etti. Yeni yılda rekor kıran altın bu aralar yükselişini sürdürüyor.

Zaman zaman yükselip bazı zamanlarda ise düşüş eğilimi gösteren altın, vatandaşı da ikilemede bırakıyor. Altın fiyatının daha fazla yükseleceğini düşünenler altın alımına yönelirken, bazı vatandaşlar ise yüksek fiyatları fırsat bilerek altın bozduruyor.

Altının son durumunu wanhaber’e değerlendiren kuyumcu esnafı Tamer Türkan, “Altın her zaman olduğu gibi kazandırmaya devam ediyor. Altın her dönem güvenilir liman olma özelliğini sürdürüyor” dedi.

“SON ZAMANLARDA HIZLI YÜKSELİŞ”

Altının son zamanlarda hızla yükselmeye başladığını belirten esnaf Türkan, “Son günlerde gram altın fiyatında yaklaşık 200 ila 300 TL civarı yükseliş oldu. Bu durum kısa ve orta vadede daha da fazla artacaktır diye düşünenlerdenim.” dedi.

“GELİŞMELER ALTIN PİYASASINI ETKİLİYOR”

Kuyumcu esnafı Türkan, “Özellikle Orta Doğu’daki gelişmeler altındaki düşüş ve yükselişi çok etkiliyor. Az da olsa barış ortamı olunca piyasalarda düşüş söz konusu oluyor ama çatışma ortamı, gerginlik olunca bir anda yükselmeye başlıyor. Bu nedenle kısa, orta ve uzun vadede altın piyasası yeni seyirler alacaktır. Şu an, öğlen saatleri için gram altın 3 bin 370 TL civarında. Yükseliş durumu bu tempoyla devam ederse Temmuz ayı itibariyle gram altın 4 bin TL seviyesini bulabilir. Bu alım tavsiyesi değil sadece şahsi görüşümdür” ifadelerine yer verdi.

“ALTIN PİYASASI DURGUN”

Altın piyasası yükselmesine rağmen ticaretinde durgunluk söz konusu olduğunu ifade eden esnaf Tamer Türkan, “Sektör kış aylarında genel olarak durgun geçer. Ama yaz aylarında düğün sezonuyla beraber çok fazla alış satış işlemleri gerçekleşir. Bölge halkı olarak düğünlerde altın çok kullanıldığı için yoğun talep oluyor. Son günlerde altının yükselmesiyle beraber altın bozduranlar da çok fazla. Yatırım yapmayı düşünenler de alım yapıyor. Şuan en çok tercih edilen altın gram altın oluyor” diye konuştu.

Kuyumcu esnafı Tamer Türkan, “Altın yıllardır güvenilir liman olma özelliğini koruyor. Altında her zaman bir alış fırsatı dönemi oluyor. Düşerken bir alım fırsatı veriyor. Altın alış satışı yapanların duruma sabırlı yaklaşmaları gerekiyor” dedi.

Van’da kuyumcu esnafında bugün öğle vakitlerinde altın alış satış fiyatı şu şekilde gerçekleşti;

24 ayar gram altın satışı 3 bin 370 TL iken alışı 3 bin 355 TL. Çeyrek altın satış 5 bin 400 TL iken alış 5 bin 250 TL. Yarım altın 11 bin 80 TL’den satışı gerçekleştirilirken alışı ise 11 bin TL. Ata altın 22 bin 350 TL olarak satışa sunulurken 22 bin 50 TL’ye alış gerçekleşiyor. Tam (kelle) altın 22 bin TL’ye satışı yapılırken 21 bin 900 TL’ye ise alışı gerçekleşiyor.