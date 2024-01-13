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İpekyolu Belediyesi ve Van Yazar ve Şairler Birliği tarafından bu yıl ilki düzenlenen I. Van Yerel Kitap Fuar'ı devam ediyor.

Her gün çok sayıda kişinin ziyaret ettiği fuarda düzenlenen imza etkinlikleri ile yazarlar, okurlarıyla buluşuyor.

11 Ocak’ta başlayan Kitap Fuarı 14 Ocak’ta son bulacak.

KİTABIN TÜM GELİRLERİNİ DELİ FEDİLE’YE BAĞIŞLAYACAK

Kitap Fuarında Gazeteci Yazar Adil Harmancı, yazdığı Fedile II kitabının tüm gelirini Fedile’ye bağışlayacağını söyledi.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Harmancı, “Fedile’nin durumu sağlık açısından çok kötü. Zor zamanlar geçiriyor. Kaldığı ev nemli olduğu için kötü koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. Bu evin acilen bakıma alınması lazım. Yetkililer bu konuda duyarlı olmalı, şefkat elini uzatmalıdır" dedi.

GELİRLERİ EVİN BAKIM VE ONARIMINDA KULLANILACAK

Fadile Kayar'ın hayat hikayesini ticari amaç gütmeksizin yazan Harmancı, fuardan gelecek tüm gelirleri Fadile Kayar'ın evi için harcayacağını belirtti. Elde edeceği gelir ile evin daha yaşanabilir bir hale getirilmesi için mücadele edeceğini söyleyen Harmancı, "Evlerine bakım ve onarım yapmak, en azından kaldığı yaşam alanını güzelleştirmek istiyorum. Kitabın tüm gelirlerini ev boyama ve yaşadığı yeri daha konforlu hale getirmek için harcayağım. Yetkililere çağrıda bulunduk, bulunuyoruz, bulunacağız ama iş başa düştü" ifadelerine yer verdi.

FADİLE KAYAR (DELİ FEDİLE) KİMDİR?