Van’da yöresel tasarımlarla yapılan ve fistan olarak nitelendirilen elbiselerin geçmiş yıllara göre daha az satıldığını ifade eden esnaf Cengiz Yalçın, “Masrafların artmasıyla beraber maalesef vatandaşların alım gücü düştü, bu da işlerimize büyük ölçüde yansıdı.” dedi.

Van kumaşçıları için satışların önceki dönemlere göre düştüğünü söyleyen Cengiz Yalçın, “Bizim sektörde maalesef iş neredeyse bitti. Bizim işlerimizin en yoğun olduğu dönemler Mayıs ayları ile Eylül ayları arasında oluyor, bu dönemlerin dışında maalesef işlerimizde durgunluk oluşmaya devam ediyor. Fistanlar, yöresel ürünler olduğu için düğün sezonlarının dışında iş açısından oldukça durgun dönemler geçiriyoruz ve açıkçası o dönemlerde sektörümüzü ölü bir sektör olarak görüyoruz.” diye konuştu.

Fistan ve boydanlık fiyatları hakkında da bilgi veren esnaf Cengiz Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

“Kumaş fiyatları ve maliyetleri oldukça arttı, enflasyonun daha düşük olduğu dönemlerde, kış aylarında da bizler iyi satışlar yapabiliyorduk. Bazı ürünlerin maliyeti 500 liradan başlıyor, 5 bin liraya kadar çıkabiliyor. Aslına bakıldığında her cebe uygun ürünler var ama burada önemli olan husus şu ki; ürünlerin artık alıcısı yok. Aynı zamanda boydanlık sade elbiselerin de satışında büyük ölçüde düşüş yaşandı. Boydanlıkların ortalama ücretleri yine 500 liradan başlayıp, bin 500 ila 2 bin lirayı bulabiliyor.”