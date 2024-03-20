Van’da Önceki gün gece saatlerinde başlayan yağmur dün gün boyu devam ederken, akşam saatlerinden itibaren de yerini kar yağışına bıraktı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Merkez ve ilçelerde etkili olan kar yağışından dolayı İpekyolu, Edremit, Tuşba, Muradiye, Başkale, Bahçesaray, Çatak, Gürpınar, Özalp, Saray ve Çaldıran ilçelerinde bugün (20.03.2024) eğitime 1 gün ara verildi.

446 YERLEŞİM YERİ YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Gece etkili olan kar yağışından dolayı Van genelinde 446 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışı sonrası Bahçesaray’da 45, Başkale’de 65, Çaldıran’da 9, Çatak’ta 100, Edremit’te 1, Erciş’te 1, Gevaş’ta 18, Gürpınar’da 145, İpekyolu’nda 3, Muradiye’de 15, Saray’da 12 ve Tuşba ilçesinde de 32 olmak üzere toplam 446 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi, 390 araç ve 618 personelle karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.