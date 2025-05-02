Van’da ki yerel ve yaygın basın mensuplarıyla bir araya gelen Van Valisi Ozan Balcı, birçok projenin kısa sürede hayata geçirileceğini söyledi.

Projeler hakkında bilgiler veren Vali Balcı, Proje sorumlusu Tuşba Kaymakamı Musa Göktaş ve Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman öncülüğünde Van’a ‘Yün Fabrikası’ kurulacağını dile getirdi.

Türkiye'de küçükbaş hayvan varlığı bakımından ilk sırada yer alan Van'da kurulacak olan yün fabrikası ile koyunyünleri değerlendirilecek. Kurulması planlanan ‘Yün Fabrikası’ Van ekonomisine katkı sunacak.