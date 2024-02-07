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Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, bir tarafta kırsalda etkili olan tipi nedeniyle ulaşıma kapanan mahalle yollarını açmak için yoğun bir mesai harcarken, bir yandan da yollarda mahsur kalan vatandaşlar ve hasta vatandaşların imdadına yetişti. 7/24 çalışan ekipler; Özalp, Saray, Muradiye, Gürpınar, İpekyolu, Tuşba, Çatak, Çaldıran ve Başkale ilçelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, tipi nedeniyle İpekyolu ilçesi Değirmenarkı, Karakoç, Arıtoprak ve Ortanca grup yolu, Tuşba ilçesi Gedikbulak, Bağdaşan, Kolsatan ve Ocaklı mahalle yolları, Muradiye ilçesi Beyaztaş, Sarımehmet, Kocasapan ve Adaklı grup mahalle yolları, Başkale ilçesi Büklümdere, Kocaköy, Gelincik, Yurttepe ve Eşmepınar mahalle yolları, Saray ilçesi Karahisar, Kekikdüzü,

Turan, Koçbaşı ve Şerefli mahalle yolları, Özalp ilçesi Boğazkesen ve Bağrıaçık mahalle yolları, Erciş ilçesi Gültepe, Bozyaka, Çimen, Ulupamir ve Karlıyayla grup mahalle yolları, Gürpınar ilçesi Beşbudak, Dikbıyık ve Topyıldız grup mahalle yolları, Çatak ilçesi Yukarı Narlıca, Akçabük, Korulu ve Uzuntekne grup mahalle yolları ile Çaldıran ilçesi Mutlu Mahalle yolunda çalışma yaptı.

Kapalı mahalle ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürerken, yolda kalan çok sayıda araç ise kurtarıldı.