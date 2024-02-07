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Edinilen bilgiye göre, Van’dan Ankara’ya doğru gitmekte olan ambalaj atığı yüklü 06 S 8549 plakalı tır, Taşova kavşağındaki uygulama noktasında durduruldu.

Amasya Emniyet Müdürlüğüne çekilen tırda arama yapıldı.



Etrafa ağır koku yayan tırın üstündeki çadırı açan polisler çöplerin arasına saklanmış halde Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmenle karşılaştı.

Tır sürücüsü F.A. (32) gözaltına alındı. F.A. habercilerin, "Bu insanları neden çöp yüklü tıra aldınız?" sorusuna ise "Ben bilmiyorum" şeklinde yanıt verdi.