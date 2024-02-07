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Azerbaycan’da halk bugün erken genel seçim için sandık başına gitti. Yerel saatle 08.00’de başlayan oy kullanma işlemi, 19.00’da sona erecek. Ülke genelinde kurulan 6 bin 537 sandıkta 6 milyon 478 bin 623 seçmen oy kullanıyor.

Seçimleri izlemek üzere 790’ı uluslararası olmak üzere 90 bin 372 kayıtlı gözlemci bulunuyor. Ayrıca 109 uluslararası medya kuruluşundan da 216 gazeteci seçimleri takip ediyor.

İşgalden kurtarılan Fuzuli’de 30 yıl sonra ilk oylar kullanıldı

Karabağ’da 30 yıl sonra ilk seçim

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa, Hankendi, Hocalı, Hocavend, Ağdere, Ağdam, Cebrayıl, Zengilan, Gubadlı, Laçın ve Kelbecer'de 23 binden fazla seçmen, bugün 30 yıl sonra ilk kez sandık başına gidiyor.

İşgalden kurtarılan bölgelerde halk, 26 sandıkta oy kullanıyor. Toplam 3 sandığın kurulduğu Fuzuli’de halk, sabahın erken saatlerinde oy kullanma merkezlerine akın etti. Oy kullanma merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturan Fuzuli halkı, yıllar sonra işgalden kurtarılan topraklarda oy kullanmanın heyecanını ve gururunu yaşadı.

İşgalden kurtarılan Fuzuli’de 30 yıl sonra ilk oylar kullanıldı

“Buradan gittiğimde 2 yaşındaydım”

İşgalden kurtarılan topraklarda oy kullandığı için sevinç duyduğunu söyleyen Şehriyar Memmedov, “Buradan gittiğimde 2 yaşındaydım. Şimdi ise kendi topraklarıma gelerek oyumu kullanıyorum. Bundan sevinç duyuyorum. Devletimize, milletimize hayırlı olsun” dedi.

“Bu bizim için gurur verici ve tarihi bir gün”

İşgalden kurtarılan Fuzuli kentinde oy kullandıkları için gurur duyduklarını belirten Azad Dadaşov, “30 yıl sonra ilk defa Fuzuli şehrinde oyumuzu kullandık. Bu bizim için gurur verici ve tarihi bir gün” şeklinde konuştu.

İşgalden kurtarılan Fuzuli’de 30 yıl sonra ilk oylar kullanıldı

“Şuşa’mıza, Fuzuli’mize, Ağdam’ımıza, Hocavent’imize Türk halkının desteği sayesinde kavuştuk”

Zafer kazanmış bir ülkenin bir vatandaşı olarak oyunu kullandığını ifade eden Arzu Eyyubova, “Bu anları bizlere yaşatan şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, karşılarında eğiliyorum. Her yıl cumhurbaşkanı seçimlerine coşkuyla gidiyoruz. Ancak bu yıl yapılan seçimler bizi daha gururlandırdı. Çünkü işgalden kurtarılan topraklarda oyumuzu kullandık.

Bunun için Başkomutan İlham Aliyev’e teşekkür ediyoruz. Şehitlerimize, gazilerimize teşekkür ediyoruz. Galip ülkenin galip vatandaşlarıyız. Türk halkına minnettarız. Onların desteği bizi daha da güçlendirdi. Şuşa’mıza, Fuzuli’mize, Ağdam’ımıza, Hocavent’imize Türk halkının desteği sayesinde kavuştuk. Bizim haklı sesimizi dünyaya duyuran Türk milletinin sayesinde buna kavuştuk.

Çok sevinçliyim. Bugün burada, Fuzuli’de oyumu kullandığım için çok mutluyum. Bunun için cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, şehitlerimize minnettarım. Onların hakları ödenemez” dedi.

İşgalden kurtarılan Fuzuli’de 30 yıl sonra ilk oylar kullanıldı

“Azerbaycan halkı gördüğünüz gibi canla başla oyunu kullanıyor”

Azerbaycan tarihinde ilk kez bütün topraklarında oy kullanıldığını vurgulayan Saddam Hüseyinov, “İşgalden kurtarılan topraklarımızda oy kullanmamız Azerbaycan halkı için gurur vericidir. Topraklarımızın işgalden kurtarılmasını şehitlerimiz ve gazilerimize borçluyuz. Azerbaycan halkı gördüğünüz gibi canla başla oyunu kullanıyor. İnşallah en doğru aday seçilir ve Azerbaycan halkının geleceği için daha iyi olur” diye konuştu.

7 aday yarışıyor

Seçimlerde Milli Meclisten 4 milletvekili ve meclis dışından 3 aday olmak üzere toplam 7 aday yarışıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Yeni Azerbaycan Partisi'nin adayı mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yanı sıra Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi'nin adayı Kudret Hasanguliyev, Milli Cephe Partisi'nin adayı Razi Nurullayev, Büyük Azerbaycan Partisi’nin adayı Elşad Musayev, Büyük Kurtuluş Partisi’nin adayı Fazil Mustafayev, bağımsız adaylar Zahid Oruç ve Fuad Aliyev yarışıyor. Azerbaycan'da seçimlerin 2025 yılında yapılması planlanıyordu ancak Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararıyla 1 yıl erkene alındı. Cumhurbaşkanı seçiminin 7 yılda bir yapıldığı Azerbaycan'da son seçim, 11 Nisan 2018'de düzenlenmişti.