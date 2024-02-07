Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bakanlıktan, ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Güler'in, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Irak'ta, temaslarına bugün de devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Dün akşam Bağdat'tan Erbil'e geçen Bakan Yaşar Güler, IKBY Bölge Başkanı Neçirvan Barzani ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, terörle mücadele başta olmak üzere, bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu."

Güler, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü

Bakanlıktan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Erbil'de görüşmelere devam ediyor. Bakan Yaşar Güler, IKBY Bölge Başkanı Neçirvan Barzani ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi."

KDP Başkanı Barzani ile görüştü

Bakanlıktan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Erbil'de, KDP Başkanı Mesut Barzani ile görüştü. Görüşmede bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulurken, Bakan Yaşar Güler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da iletti."