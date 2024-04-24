İlkbahar mevsiminde en çok tüketilen meyvelerinden biri olan çilekteki fiyat farkları dikkat çekiyor.

Vanlılar çilekte görülen fiyat farklarından dolayı son zamanlarda market ve manav yerine seyyar satıcı veya pazarları tercih ederek, daha uygun fiyata eve meyve götürmeye çalışıyor.

Uzmanlar tarafından günlük en az 400 gram tüketimi önerilen meyve ve sebzelerdeki vitamin değerleri dengeli ve sağlıklı beslenmenin en önemli birim ayağı olsa da, hem fiyatlardaki istikrarsızlık hem de pahalılık tüketicileri kara kara düşündürüyor.

Zincir ve yerel marketlerde kilosu 150 lirayı bulan çilek, manavlarda 120 ila 100 lira arası fiyat değişkenliği gösterebiliyor.

Aynı zamanda semt pazarlarında ve seyyar satıcılar tarafından satılan çileğin kilo fiyatı ise 50 - 70 lira arası değişiyor.