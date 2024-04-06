Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yayımlanan veriler doğrultusunda Mart ayında Van’da 133 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası oldu. Maddi hasarlı trafik kaza sayısı 180 olurken, trafik kazalarında 239 kişi yaralandı. Mart ayı boyunca Van’da yaşanan trafik kazalarında 2 kişi ise yaşamını yitirdi.

Mart ayı süresince Van’da trafik kazalarında yaralanan kişi sayısı bir önceki aya göre yüzde 74,45 oranında artış gösterdi.

ÜLKE GENELİ MART AYI TRAFİK KAZA BİLANÇOSU AĞIR OLDU

Ülke geneli ve il bazında açıklanan trafik kazaları ve sonuçlarının türlerine göre dağılımı istatistiklerine göre Türkiye genelinde Mart ayında; 162 ölümlü kaza, 18 bin 686 yaralanmalı kaza, 28 bin 041 maddi hasarlı kaza olmak üzere toplam 46 bin 889 kaza gerçekleşti.

Gerçekleşen 46 bin 889 trafik kazası sonucunda 26 bin 934 kişi yaralanırken, 200 kişi yaşamını yitirdi.

Trafik kazası sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının bir önceki aya göre yüzde 25,70 oranında arttığı saptandı.