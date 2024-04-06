1 Nisan 2024 tarihinden itibaren kış lastiği zorunluluğunun bitmesiyle beraber yaz lastiği tercih etmek isteyen sürücüler, lastikçilerde yoğunluğa sebep oldu. Bayram nedeniyle uzun yola çıkacaklar da lastik kontrolü ve değişimi yapmak üzere lastikçilere uğrayınca, yoğunluk kaçınılmaz oldu.

Van’da kış lastiklerini değiştirmek isteyen sürücülerin 1 Nisan’dan bu yana yoğunluk oluşturduklarını belirten 25 yıldır lastik servisi hizmeti veren Raif Kara, “Kış lastiği uygulamasının bitmesiyle beraber işlerimizde de yoğunluk oluşmaya başladı.

1 Nisan tarihinden itibaren sürücülerimiz kış lastiklerini, yaz lastiği ile değiştiriyor. Bildiğiniz üzere mevsimine uygun lastik kullanımı kazaları önler ve araç performansını da arttırıyor.

Arabalarımızın yaz bakımını ve lastik bakımlarını yapıyoruz, gerekli tüm bakımlardan geçiriyoruz. Sürücülerimizin bayram öncesi bakımlarını yaptırmaya da geliyorlar, yola çıkacak sürücülerin bu konuda hassasiyet göstermesi de ayrıca önemli bir durum.” ifadelerine yer verdi.

Arabasının bakımlarını yaparak yaza hazır olduğunu belirten Vedat Timur isimli araba sürücüsü de, “Arabamın gerekli bakımlarını yaptırarak yaza hazır hale getirdim. Kış lastiği uygulamasının bitmesiyle beraber yoğunluk yaşanıyor. Hem araç bakımlarını yaptırdık hem de bayram öncesi yola çıkmadan tedbirlerimizi aldık.” şeklinde konuştu.