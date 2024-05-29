Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından yapılacak olan planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında Van’ın 5 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu.
VEDAŞ, planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında 30 Mayıs 2024 günü Van’ın Muradiye, Erciş, Gevaş, Özalp ve Edremit ilçelerinde enerji kesintisi uygulayacak.
Enerji kesintinin uygulanacağı ilçeler ve mahalleler şu şekilde;
MURADİYE:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Balaklı, Kandahar mahallelerinde enerji kesintisi yaşanacak.
ERCİŞ
09:00 – 17:00 saatleri arasında Çubuklu, Çelebibağı, Örene, Görüşlü mahallelerinde enerji kesintisi yaşanacak.
GEVAŞ
09:00 – 17:00 saatleri arasında, Bahçelievler, Elmalı, Hişet, Karşıyaka, Orta, Pınarbaşı, Selimiye mahallelerinde enerji kesintisi yaşanacak.
ÖZALP
09:00 – 17:00 saatleri arasında Koçbaşı mahallesinde enerji kesintisi yaşanacak.
EDREMİT
09:00 – 17:00 saatleri Ayazpınar, Bakacık, Doğanlar, Elmalık, Eminpaşa, Kavurma, Kurubaş, Şabaniye, Yenimahalle ve Süphan mahallelerinde enerji kesintisi yaşanacak.
09:00 – 12: 00 saatleri Eminpaşa mahallesi ve buna bağlı sokaklarda enerji kesintisi yaşanacak.