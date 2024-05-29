Melikgazi ilçesine bağlı Sarımsaklı Mahallesi’nde yaşayan ve mahalle sakinlerinin “Paşa” ismini verdiği köpek, diğerlerinden farklı. Bir gözü açık mavi, diğer gözü ise kahverengi olan köpek, güzelliği ile görenleri büyülüyor. Mahallenin maskotu haline gelen köpeğe mahalle sakinleri de özenle bakıyor.

Mahalle sakinlerinden Eşref Öcal; “Köpeğimizin bir gözü kahverengi, bir gözü mavi. Van kedisine benzetiyorlar. İlk başta bizde şaşırmıştık. Mahallemizin maskotu oldu. Küçüklüğünden beri mahallemizde ve herkes bakıyor” dedi.