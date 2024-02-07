Tahmini Okuma Süresi: dakika

Son zamanlarda etkili olan yağışların ardından karla kaplanan Van'ın yüksek kesimlerinde, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının korunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kış boyunca araçlarıyla kırsal bölgelere giden, kimi zaman kilometrelerce yürüyerek belirlenen noktalarda yemleme yapan ekipler, böylece yaban hayvanlarının yiyecek bulmak için yerleşim alanlarına kadar inmesini de önlüyor.

Bu kapsamda İpekyolu ilçesi kırsalında belirlenen noktalara ot, saman ve buğday bırakan DKMP Müdürlüğü görevlileri, bölgede kaçak avcılığın önlenmesine yönelik denetim yaptı.