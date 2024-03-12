Van’da 6 yıldır her Ramazan ayında vatandaşlara ücretsiz yemek dağıtan bir firma, bu geleneğini bu yıl da sürdürdü.

Verilen iftar yemeğinden her gün yüzlerce kişi faydalanıyor. Konuyla ilgili konuşan firma sahibi Necmettin Turgut, 2018 yılından beri iftar yemeğini geleneksel hale getirdiklerini belirterek, “2018’den bu yana geleneksel hale getirdiğimiz iftar çadırımızı bu yılda Vanlı hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Bu yılda günlük 750-800 kişilik yemek dağıtmayı düşünüyoruz.

Misafirlerimize imkanlar dahilinde lezzetten ve kaliteden ödün vermeden günlük üç çeşit yemek ikram ediyoruz” dedi.

Amaçlarının evlerine yetişemeyen insanlara sıcak bir iftar yemeği sunmak olduğunu ifade eden Turgut, “Amacımız, soframızda yediğimiz yemeği burada ihtiyacı olan insanların yiyebilmesini sağlamak. Her gün üç çeşit, bazen 4 çeşit yemek çıkarıyoruz.

Evine ulaşamayanlar, evinde yemek pişiremeyen insanlar gelip soframıza misafir olsunlar. Bize destek vermek isteyen hayırseverlere de kapımız her zaman açıktır. Ben bu vesileyle Ramazan ayının ilimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.