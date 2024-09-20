Van'dan Tüm Türkiye'yi Şaşırtan Başarısı: Genç Şampiyon!

Bu başarı, Saydut ailesinin ve Aziz Saydut'un genç sporculara olan katkılarının bir yansıması olarak öne çıkıyor Aziz Saydut, 26 yıl boyunca sağlık teknikeri olarak çalıştıktan sonra, 7 yıldır eskrim antrenörlüğü yapıyor ve gönüllü olarak birçok sporcunun yetişmesine katkıda bulunuyor. Oğlu Süer ve kardeşleriyle birlikte antrenman yaparak, yarışmalara hazırlanan genç sporcular, Aziz Saydut'un özverili çalışmaları sayesinde önemli başarılar elde ediyor.

Rekor Katılım ve Büyük Başarı

Bu yıl Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonaya yaklaşık 120 sporcu katıldı ve bu rekabetin içinde Süer Bulut Aras, U14 Erkek Kılıç Türkiye Klasman birinciliğini kazandı. Van'dan böyle bir başarı elde edilmesi, bölgedeki eskrim camiası için büyük bir gurur kaynağı oldu.

Antrenman Zorlukları ve Azim

Aziz Saydut, sporcuların antrenmanlarını tiyatro salonunda gerçekleştirdiklerini belirterek, eskrimin yaygınlaşması için daha fazla olanak gerektiğini vurguladı. Bu şartlar altında bile başarılı sonuçlar elde etmenin, bölgenin yeteneklerini ortaya koyduğunu ifade etti.

Süer’in Hedefleri ve Gelecek Vizyonu

Süer Bulut Aras Saydut, uluslararası şampiyonalara katılmayı ve burada da başarılar kazanmayı hedefliyor. Eskrime ağaç dallarıyla oynayarak başlayan genç sporcu, babasının desteğiyle bu alanda ilerlemekten mutluluk duyuyor ve gelecekte daha büyük başarılar için mücadele etmeye kararlı.