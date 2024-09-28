Şehrin Güzellikleri Gölgelendi

İlhan, Van’ın tarihi ve kültürel zenginliklerinin trafik sıkışıklığı yüzünden kaybolduğunu, özellikle yağışlı havalarda durumun daha da kötüleştiğini belirterek, "Van artık trafik kaldırmıyor" ifadesini kullandı.

Otopark Yetersizliği ve Sonuçları

Trafik sıkışıklığının temel sebeplerinden biri olarak otopark yetersizliğini gösteren İlhan, araçların sokaklarda park edilmesinin hem trafik akışını bozduğunu hem de görüntü kirliliği yarattığını açıkladı ve bu sorunun çözülmesi gerektiğini belirtti.

İl Başkanlığı, çözüm olarak yoğun trafikli bölgelerde yol üzeri otopark uygulamasının kaldırılmasını, yeni yolların açılmasını ve çevre yolunun tamamlanmasını talep etti, ayrıca Mısır Çarşısı yanındaki binanın otopark olarak kullanılmasını önerdi.

Birlikte Çalışma Çağrısı

Trafik ve otopark sorunlarının üstesinden gelmek için yerel yönetimlerle işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirten İlhan, toplu taşıma sisteminin güçlendirilmesi ve yeni otopark alanlarının oluşturulması gibi adımlarla bu sorunları fırsata çevirmek mümkün olduğunu vurguladı.