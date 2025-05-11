Van’da trafik sorununun giderek içinden çıkılmaz bir hale doğru ilerleyişi sürerken, diğer yandan da çözüm yolları üzerinde duruluyor.

Çevre yolunun bitirilememesi, şehir içindeki gelişi güzel park meselesi, çok katlı otopark eksikliği, battılı çıktılı yol derken, günden güne artan araç sayısıyla kentin trafik sorunu büyüyor.

Bu sorunu hafifletmek için zaman zaman palyatif çözümler üretilirken, kalıcı çözümler için de adım atılması planlanıyor.

Van Çevre Yolunun bir kısmının bu yıl kalanının ise gelecek yıl içinde tamamlanması hesaplanırken, şehir merkezinde otopark sorununa çözüm bulunması amacıyla da bazı hususlar masaya yatırılmış durumda.

Yapılan çalışmayla il merkezinde bulunan okul bahçelerinin okul saatleri dışında, il müdürlüğü ile koordineli olarak Okul Aile Birlikleri üzerinden otopark olarak kullanılması gündemde.

Yine çok katlı otopark yapılarak, bu adımlarla şehir içinde yaşanan park sorununun çözümü ve dolaylı olarak trafiğe olumsuz etkilerinin azaltılması planlanıyor.

Ayrıca şehir merkezinde otopark için yeni yerlerin bakılması, trafik ışıklarının doğru, düzgün ve etkin çalışması, trafik levhalarının yer işaretlemelerinin ve eksikliklerinin giderilmesi ile akıllı kavşak uygulamaları da yine atılacak adımlar arasında bulunuyor.