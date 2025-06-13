Kurban Bayramı bitişi ve yaz tatilinin yakın olmasıyla beraber Van şehirlerarası otobüs terminalinde hareketlilik artmaya başladı.

Bayram öncesi şehirlerarası otobüs terminalindeki firma yetkilileri bayram sonrası için zam sinyali vermişti. Otogarda bir yandan dönüş hareketliliği yaşanırken öte yandan bilet fiyatlarına da zam yapıldı.

Kilometre bazlı bilet fiyatları değişkenlik gösterirken en yüksek bilet fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi uzak kentler için yapıldı.

İşte eski ve yeni tarife ücretleri;

Van-İstanbul arası otobüs bilet fiyatı, 2 bin 100 TL iken 2 bin 500 TL’ye yükseldi.

Van-Ankara arası otobüs bilet fiyatı, bin 750 TL’den 2 bin TL’ye çıktı.

Van-Antalya arası otobüs bilet fiyatı, 2 bin TL iken 2 bin 500 TL oldu

Van-İzmir arası otobüs bilet fiyatı, 2 bin TL’den 2 bin 500 T’ye yükseldi.